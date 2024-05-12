Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: "Hayatımızın en değerli hazineleridir" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Anneler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Ahirete irtihal eden tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd eden Başkan Erdoğan, "Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir." dedi.
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