Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu?
Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı.
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