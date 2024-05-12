Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacı Aylin Karakuş, izleyenleri gözyaşlarına boğdu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü, duygu dolu anlara sahne oldu. Yarışmanın bu haftaki konuklarından olan Aylin Karakuş, 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı. Depremde yakınlarını ve bir bacağını kaybeden Karakuş, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil izleyenleri gözyaşlarına boğdu.