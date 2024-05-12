Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacı Aylin Karakuş, izleyenleri gözyaşlarına boğdu
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü, duygu dolu anlara sahne oldu. Yarışmanın bu haftaki konuklarından olan Aylin Karakuş, 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı. Depremde yakınlarını ve bir bacağını kaybeden Karakuş, sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahil izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
21:26
Başkan Erdoğan: Bütün ülkeler Filistin'i tanımalı 12.05.2024 | 19:28
03:15
MSB’den Anneler Günü’ne özel klip | Video 12.05.2024 | 16:03
01:44
00:23
Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı 12.05.2024 | 01:38
05:04
Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı 11.05.2024 | 19:43
06:13
04:09
Salih Tuna | Albayrak'ın anıt eseri 11.05.2024 | 16:39
04:20
Mahmut Övür | Ankara Emniyeti'nde neler oluyor? 11.05.2024 | 16:38
05:15
Melih Altınok | Halk siyasette yumuşamaya nasıl bakıyor? 11.05.2024 | 16:35
04:37
Burhanettin Duran | Yeni Anayasa tartışması neden kaçınılmaz? 11.05.2024 | 16:27
01:25
00:33
04:41
Burhanettin Duran | CHP ve İyi Parti rol mü değiştiriyor? 10.05.2024 | 16:59
02:57
Haşmet Babaoğlu | Ortadoğu 10.05.2024 | 16:57
03:18
Hilal Kaplan | Batı cephesinde yeni bir şey var 10.05.2024 | 16:55
05:11
Melih Altınok | Muhalif medyada ganimet paniği 10.05.2024 | 16:35
21:39
12:23