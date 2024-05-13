Video Haber İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video
İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video

İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video

13.05.2024 | 10:51

En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyuna duyurdu. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını ifade eden Bakan Şimşek, kamu araçları, binaları, istihdamı, idari yapılanmadaki etkinlik, hizmet içi eğitim/yurt içi geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme ve iletişim giderleri ile diğer cari harcamalar başlığıyla 8 maddede alınacak önlemleri açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür | Enerji lisans var yatırım yok 06:24
Mahmut Övür | Enerji lisans var yatırım yok 13.05.2024 | 11:17
İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video 35:37
İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video 13.05.2024 | 10:51
Son 5 günde aranan şahıslara yönelik Çember-18 operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandı | Video 01:00
Son 5 günde aranan şahıslara yönelik "Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandı | Video 13.05.2024 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Aylin Karakuş 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı 12:11
Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Aylin Karakuş 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı 12.05.2024 | 23:36
Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacı Aylin Karakuş, izleyenleri gözyaşlarına boğdu 03:09
Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacı Aylin Karakuş, izleyenleri gözyaşlarına boğdu 12.05.2024 | 23:18
Başkan Erdoğan: Bütün ülkeler Filistin’i tanımalı 21:26
Başkan Erdoğan: Bütün ülkeler Filistin'i tanımalı 12.05.2024 | 19:28
MSB’den Anneler Günü’ne özel klip | Video 03:15
MSB’den Anneler Günü’ne özel klip | Video 12.05.2024 | 16:03
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleridir | Video 01:44
Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: "Hayatımızın en değerli hazineleridir" | Video 12.05.2024 | 10:05
Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı 00:23
Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı 12.05.2024 | 01:38
Başkan Erdoğan’dan Denizkurdu tatbikatı mesajı 05:04
Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı 11.05.2024 | 19:43
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya’yı nasıl etkiler? | Video 06:13
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video 11.05.2024 | 16:42
Salih Tuna | Albayrak’ın anıt eseri 04:09
Salih Tuna | Albayrak'ın anıt eseri 11.05.2024 | 16:39
Mahmut Övür | Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? 04:20
Mahmut Övür | Ankara Emniyeti'nde neler oluyor? 11.05.2024 | 16:38
Melih Altınok | Halk siyasette yumuşamaya nasıl bakıyor? 05:15
Melih Altınok | Halk siyasette yumuşamaya nasıl bakıyor? 11.05.2024 | 16:35
Burhanettin Duran | Yeni Anayasa tartışması neden kaçınılmaz? 04:37
Burhanettin Duran | Yeni Anayasa tartışması neden kaçınılmaz? 11.05.2024 | 16:27
Bakan Yerlikaya: ‘Mahzen-42’ operasyonlarıyla birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:25
Bakan Yerlikaya: ‘Mahzen-42’ operasyonlarıyla birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video 11.05.2024 | 08:37
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen Mahzen-43” operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı | Video 00:33
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43” operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı | Video 11.05.2024 | 08:37
Burhanettin Duran | CHP ve İyi Parti rol mü değiştiriyor? 04:41
Burhanettin Duran | CHP ve İyi Parti rol mü değiştiriyor? 10.05.2024 | 16:59
Haşmet Babaoğlu | Ortadoğu 02:57
Haşmet Babaoğlu | Ortadoğu 10.05.2024 | 16:57
Hilal Kaplan | Batı cephesinde yeni bir şey var 03:18
Hilal Kaplan | Batı cephesinde yeni bir şey var 10.05.2024 | 16:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA