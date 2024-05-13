İşte Kamuda Tasarruf Paketi! Bakan Şimşek 8 maddelik planı duyurdu | Video
En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyuna duyurdu. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını ifade eden Bakan Şimşek, kamu araçları, binaları, istihdamı, idari yapılanmadaki etkinlik, hizmet içi eğitim/yurt içi geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme ve iletişim giderleri ile diğer cari harcamalar başlığıyla 8 maddede alınacak önlemleri açıkladı.
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