Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da duyurdu
Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programının konuğu oldu. Önemli açıklamalar yapan Aydın, et fiyatlarını düşürecek projeyi de duyurdu.
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