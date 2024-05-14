TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: "Temmuz'da göndereceğiz" | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ile ilgili A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk firmalarının ortak çalışmasıyla ortaya çıkan TÜRKSAT 6A'nın Temmuz'un 8 ile 14'ünde hava şartlarının müsait olduğu zamanda fırlatılacağının bilgisini verdi.