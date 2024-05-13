Başkan Erdoğan Miçotakis'in yüzüne söyledi: Hamas terör örgütü değildir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirve sonrası Başkan Erdoğan ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile Türkiye arasında çözülemeyecek sorun olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak." dedi. Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlaması konusunda mutabık olmadıklarını belirten Erdoğan, "Hamas, terör örgütü değil, bir direniş örgütüdür" ifadelerini kullandı.
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