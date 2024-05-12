Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Aylin Karakuş 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı

ATV'nin en çok izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Aylin Karakuş, anlattıylarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu.