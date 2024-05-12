Video Haber Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Aylin Karakuş 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı
Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Aylin Karakuş 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı

Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Aylin Karakuş 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı

12.05.2024 | 23:36

ATV'nin en çok izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Aylin Karakuş, anlattıylarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

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