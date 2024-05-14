Video Haber Bahçeli: "Kanun dışı ilişkilerin farkındayız" | Video
Bahçeli:

Bahçeli: "Kanun dışı ilişkilerin farkındayız" | Video

14.05.2024 | 15:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına sert tepki gösteren Bahçeli, "Netanyahu katil, soykırımcı arıyorsa bir boy aynasına bakmalıdır. İsrail hattı ve hududu çoktan aşmıştır." ifadelerini kullandı. Emniyet müdürlerinin açığa alınmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız." dedi.

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