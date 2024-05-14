Başkan Erdoğan: "Milletin aşına göz dikenlerden hesap soracağız" | Video
Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, Tarımla ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getirildiğini söyledi, "Türkiye'de tarım bitti' demek büyük bir art niyetin işaretidir." dedi. Et fiyatlarındaki suni artışları yakından izlediklerini, fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.
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