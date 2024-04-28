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Video Haber İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı” | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı” | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı” | Video

28.04.2024 | 08:37

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında partisinin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini dile getirdi. Dervişoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve iyi dileklerini ilettiğini ifade etti.
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