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Video Haber Son Dakika: Erzincan’da deprem!
Son Dakika: Erzincan’da deprem!

Son Dakika: Erzincan’da deprem!

27.04.2024 | 01:42

Erzincan’da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Detaylar A Haber’de!

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