Son Dakika: Erzincan’da deprem!
Erzincan’da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Detaylar A Haber’de!
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