Hakkari Emniyeti Cihat bebek için yardım klibi çekti
Hakkari'de SMA Tip1 hastası bebek Cihad Yürgüç için Hakkari Emniyeti’nde görevli personeller destek klibi çekti
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