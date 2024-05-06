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Video Haber Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06.05.2024 | 19:58

Alanya’da otomobilinin çarptığı 8 yaşındaki Doruk Erdoğan hayatını kaybederken, kız kardeşi ise yaralandı.

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