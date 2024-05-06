Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk ezan sesi | Video

79 yıl önce camiden müzeye çevrilen İstanbul Fatih'teki Kariye, yeniden ibadete açıldı. Açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Sadece Türkiye içinde sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere ait, atalarımıza ait kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri ayağa kaldırdık." ifadelerini kullandı.