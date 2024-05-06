Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hamas'ın ardından İsrail de aynı adımı atmalı
Son dakika Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi öğretmen atamaları, ekonomi ve kamuda tasarruf oldu. Öğretmen Atama Takvimi ve Sayısı ise binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Hakkari Emniyeti Cihat bebek için yardım klibi çekti 06.05.2024 | 21:48
33:30
00:22
Alanya’da feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 06.05.2024 | 19:58
03:29
Milli muharip uçağı KAAN ikinci kez gökyüzünde: 10 bin feeti aştı! 06.05.2024 | 17:55
40:49
08:21
00:57
Katil İsrail polisinden Al Jazeera ofisine baskın 05.05.2024 | 18:31
04:39
Mahmut Övür | CHP'nin kurdu yine CHP 04.05.2024 | 16:32
05:00
Burhanettin Duran | Siyasette 'yumuşama dönemi' ne getirir? 04.05.2024 | 16:30
05:07
Melih Altınok | Kral Faysal'dan Erdoğan'a... 04.05.2024 | 16:28
04:23
Salih Tuna | Bu kararları kim imzalatıyor? 04.05.2024 | 16:26
00:27
07:53
01:06
11:56
04:15
Burhanettin Duran | Yeni bir siyasi süreç 03.05.2024 | 16:42
02:45
Dilek Güngör | Yasa dışı bahisi aplikasyon çözecek! 03.05.2024 | 16:40
05:19
Melih Altınok | Yanına Namık Tan’ı da verin! 03.05.2024 | 16:38
09:11
Bakan Işıkhan’dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjde | Video 03.05.2024 | 16:20
03:41
Hilal Kaplan | Yeniden başlayanların şehri 03.05.2024 | 16:36