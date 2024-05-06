Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hamas'ın ardından İsrail de aynı adımı atmalı

Son dakika Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi öğretmen atamaları, ekonomi ve kamuda tasarruf oldu. Öğretmen Atama Takvimi ve Sayısı ise binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...