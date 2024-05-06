Milli muharip uçağı KAAN ikinci kez gökyüzünde: 10 bin feeti aştı!
Milli muharip uçağı KAAN, ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), milli muharip uçak KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını açıkladı.
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