Bahçeli: "Netanyahu ve yönetimi için hesap vakti yakındır" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösteren Bahçeli, Netanyahu ve yönetimi için hesap vaktinin yakın olduğunu belirterek, "Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu bedel ödemelidir." dedi. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar için "Haçlı kalıntısı" diyen Bahçeli, "Taksim ısrarı nedendir? Buradaki amaç nedir? Taşla, sopayla fiziken şiddete maruz kalan ancak sabırlı duruşundan vazgeçmeyen Türk polisine teşekkür ediyorum. Asıl emekçiler polislerdir." ifadelerini kullandı.
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