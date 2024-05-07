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Video Haber Bakan Yerlikaya:"'MAHZEN-38' operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya:"'MAHZEN-38' operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı" | Video

07.05.2024 | 09:56

İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen 'MAHZEN-38' operasyonlarında organize suç örgütü üyesinin 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya; İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen 'MAHZEN-38' operasyonlarında; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 10 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada:
"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsa yönelik silahla öldürme eylemini ve C.Ö., D.A., M.K., ve S.A. isimli şahıslara yönelik silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Esenler İlçesinde 29.04.2024 tarihinde iş yeri baskını ve 01.05.2024 tarihinde ikamet kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Başakşehir İlçesinde 01.05.2024 tarihinde iş yeri baskını eylemini yaptıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya; operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve fişeğe el konulduğunu kaydetti.

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