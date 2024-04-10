MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Bayram Namazı sonrası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti’deki olağanüstü kongre sürecini değerlendirdi. Aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e seslenen Bahçeli, “Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” dedi.
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