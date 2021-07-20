Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: "Tayinimi durduracaksınız" dedi ve...

Hukukçular da cinayetten hemen önce Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği ortaya çıkan Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in bulunduğu olay yerine geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim alamayacağını vurguladı. Ayrıca savcılık ifadesinde "Öldürme amacıyla ateş etmedim" dediği öne sürülen katilin, Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edildi.

