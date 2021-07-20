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Giriş Tarihi: 20.7.2021 07:57

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: "Tayinimi durduracaksınız" dedi ve...

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Son dakika... İki kadın polisi rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden, Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun bir komiseri "Tayinimi durduracaksınız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Çulcu'nun rahatsız ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nın odasını öldürmek için iki kez silahla bastığı fakat Komiser Yardımcısı'nın odasında olmadığı iddia edildi. İfadesinde "Komiser Yardımcısı ile gönül münasebeti yaşadım" dediği iddia edilen Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve ilişkilerinin bulunmadığını da iddia etti.

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden ve cezaevine yerleştirilen iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu'yla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı iddia edilen Nasuh Çulcu'nun göreve başladığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği öne sürülmüştü.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Son dakika iddialarına göre; durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher durumu rapor etti ve Çulcu'ya ikaz yazıldı. Katil Çulcu; 13 Temmuz'da Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Hasan Cevher'i hedef gözeterek üç kurşunla şehit etti.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

"TAYİNİMİ DURDURACAKSINIZ" TEHDİDİ"

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayet ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladığı fakat olay günü bulamadığı için öldüremediği iddia edildi.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Çulcu'nun iddialara göre ifadesinde geçen "Karşıma çıkanlara "Kendimi de kendisini de vuracağım" dedim" itirafı, Çulcu'nun kadın Komiser Yardımcısı'nı öldürmeyi planladığının göstergesi oldu. Katil Nasuh Çulcu'nun öldürmeyi planladığı iddia edilen kadın Komiser Yardımcısı'nın odasını olaydan önce iki kez silahla bastığı fakat kadın Komiser Yardımcısı odasında olmadığı için öldüremediği iddia edildi.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Hakkında rapor tutulduktan sonra Elazığ'a tayini çıkarılan Çulcu'nun; Cevher'i şehit ettiği olaydan önce Komiser İbrahim B.'ye de silah çektiği iddia edildi. İddiaya göre Nasuh Çulcu, Komiser İbrahim B.'yi "Tayinimi durduracaksınız" diyerek tehdit etti.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Gözaltına alındığı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermeyen ve savcılıktaki ifadesinde "Komiser Yardımcısı ile bir gönül münasebeti yaşadım. Kimseyi rahatsız etmedim" dediği iddia edilen katil Nasuh Çulcu'yu tanıyanlar; Nasuh Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve kadın Komiser Yardımcısı ile ilişkisinin bulunmadığı iddia etti.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

"ÖLDÜRME KASTI VAR. İNDİRİM ALAMAZ"

İddialara göre tutuklanan katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde "Silahımı çekip Hasan Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim" dedi. Katil Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" almak istediği için bu şekilde ezberletilmiş ifade verdiği iddia edildi.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Hukukçular da cinayetten hemen önce Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği ortaya çıkan Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in bulunduğu olay yerine geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim alamayacağını vurguladı. Ayrıca savcılık ifadesinde "Öldürme amacıyla ateş etmedim" dediği öne sürülen katilin, Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edildi.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

"KATİLE İNANMIYORUZ" DEMİŞLERDİ

Emniyet Teşkilatı içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı ve idari soruşturmaları bulunduğu öne sürülen katil Nasuh Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı ve bir meslektaşı ile de "Selam Verme" nedeniyle tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Nasuh Çulcu'nun üstleriyle de sürekli tartışmalar yaşadığı öne sürülmüştü. Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit ettiği ifade edilen katil Çulcu savcılıktaki ifadesinde; Emniyet Müdürü Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından üç el ateş ettiğini söylemişti.

Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Tayinimi durduracaksınız dedi ve...

Katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" alabilmek adına ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Hasan Cevher ile birlikte çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi.

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Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: "Tayinimi durduracaksınız" dedi ve...
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