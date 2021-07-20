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Giriş Tarihi: 21.7.2021 00:39

Türkiye'nin yeni tanıtım videosu yayınlandı: Gez Sen Anadolu'yu

AA
Türkiye'nin yeni tanıtım videosu yayınlandı: Gez Sen Anadolu'yu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliğinin gözler önüne serildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine kadar birçok çeşitli görüntüler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi sosyal medyada yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan 27 saniyelik videoda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüntüler yer alıyor, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı

"GEZ SEN ANADOLU'YU" SLOGANI KULLANILDI

"Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine ve kanyon sporcularına kadar çeşitli görüntüler yer alıyor.

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Türkiye'nin yeni tanıtım videosu yayınlandı: Gez Sen Anadolu'yu
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