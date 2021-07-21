Dünyaya 'Türkiye' damgası! 169 ülkeye savunma ihracatı

TÜRK BAYRAĞINI 169 ÜLKEDE DALGALANDIRDILAR

Türkiye'nin ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Gülle, şunları söyledi:

"Bağımsızlığımızın en önemli unsurlarından biri yerli ve milli üretimli Savunma Sanayi'nden geçmektedir. Şu anda savunma ve havacılık sanayi sektörümüzün genel ihracattaki payı yüzde 3,5 seviyesinde. Yüksek teknoloji ürün ihracatında en başarılı neticemiz İHA ve SİHA'lardır. Bu başarımız bütün dünyanın da dikkatini çekti. 2021 yılının haziran ihracatına baktığımız zaman hem aylık hem çeyrekte hem de 6 aylık bazda önemli artışlar görüyoruz. Bu sektörümüz; geçtiğimiz yılın 6 ayında 138 ülkede Türk bayrağını dalgalandırırken, 2021 yılın ilk yarısında ise ihracat yaptığı ülke sayısını 169 ülkeye yükseltme başarısı gösterdi"