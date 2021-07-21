FETÖ'ye himmet ve bağışlar 2016’ya kadar sürmüş





Müşteriler planlı ve organize bir şekilde zarara uğratıldı. Şirketin serverlarında yer alan, FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. Bir kısmı da silinmeye çalışıldı ve değiştirildi. Bunların bir kısmı yapılan teknik incelemelerle kurtarıldı.