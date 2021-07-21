İBB’den kaçak mezarlık

Adalar
'da mezarlık kaosu yaşanıyor. Büyükada
'nın Tepeköy mevkiinde iki adet Müslüman mezarlığı bulunuyor. Ancak yoğun defin işlemleri nedeniyle iki mezarlıkta da yer kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ise tüm başvurulara rağmen bir yıldır yeni bir mezarlık alanı tahsisini gerçekleştiremedi. Çözümü cenazelerin Büyükada'dan Burgazada
başta olmak üzere ana karada bulunan başka mezarlıklara taşımakla buldu. Büyükada sakinlerinin tepkileri üzerine İBB, bu kez sorunu "kaçak" mezarlık açarak çözmeye çalıştı. İBB bünyesindeki Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alan içine çok sayıda mezar yeri kazarak hazır hale getirdi. Ancak İBB'nin, Orman Genel Müdürlüğü'nden alan tahsisi yaptırmadığı, başvurusunun bile bulunmadığı ortaya çıktı. Kazılan mezar yerleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek kapatıldı. Büyükada sakinleri ise "Yetkililer vurdumduymaz. Ölülerimize bile saygı gösterilmiyor" diyerek isyan etti.