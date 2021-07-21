İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki

ABD'deki Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini Türkiye'deki muhalif medyaya verdi.
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibede bulundu. Fakat vakfın hibe verdiği medya kuruluşlarının hepsinin ortak bir noktası var; hükümet karşıtı olmaları. Chrest Foundation, Medyascope, Serbestiyet ve 140Journos gibi oluşumlara yüz binlerce dolar yatırdı.
Özellikle sözde Türkiye'de medyayı desteklemek isteyen vakıf, sadece bu sene Medyascope haber sitesine 476 bin dolar, yani yaklaşık 4 milyon lira hibe etti.
ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Chrest Foundation, hibelerinin sebebini, tarafsız ana akım haberciliği olarak nitelendiriyor. Fakat yüz binlerce dolar para akıtılan kurumlar, Türkiye'de ABD'nin tetikçiliğini yaparak iktidar karşıtlığı propagandada bulunmalarıyla biliniyor.
"DEMOKRASİMİZİ KİMSENİN MASASINA MEZE YAPTIRMAYIZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirten Altun, Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını; özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.
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Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:
"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.
"DÜZENLEMELERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."