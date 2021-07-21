İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki

ABD'deki Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini Türkiye'deki muhalif medyaya verdi.

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibede bulundu. Fakat vakfın hibe verdiği medya kuruluşlarının hepsinin ortak bir noktası var; hükümet karşıtı olmaları. Chrest Foundation, Medyascope, Serbestiyet ve 140Journos gibi oluşumlara yüz binlerce dolar yatırdı.

Özellikle sözde Türkiye'de medyayı desteklemek isteyen vakıf, sadece bu sene Medyascope haber sitesine 476 bin dolar, yani yaklaşık 4 milyon lira hibe etti.