İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki | Video

ABD’deki Chrest Foundation Vakfı, Türkiye’de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini Türkiye’deki muhalif medyaya verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.