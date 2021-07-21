İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
00:39
Endülüs Parlamentosu'na giren fare kaosa neden oldu | Video 21.07.2021 | 22:51
03:07
00:30
07:31
02:20
Rus şirketinden Türkiye açıklaması "Yeni S-400 anlaşmasında sona yaklaşıldı" 21.07.2021 | 16:21
02:30
Engin Ardıç | Adını koyalım rahatlayalım 21.07.2021 | 16:17
03:47
Şebnem Bursalı | Bir Türk dünyaya bedeldir... 21.07.2021 | 15:28
03:05
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede rekor beklentisi 21.07.2021 | 14:53
06:18
Yavuz Donat | Bodrum’da bayram 21.07.2021 | 14:49
03:52
05:17
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 21.07.2021 | 12:02
05:44
Van'da 3 bin 180 rakımdaki 'Gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde 21.07.2021 | 12:22
03:07
Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı 21.07.2021 | 11:01
06:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC programını tamamladı! Yurda dönüyor... 20.07.2021 | 16:59
01:21
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti | Video 20.07.2021 | 16:48
04:54
Salih Tuna | ‘Bir adım öne çıksın...’ 20.07.2021 | 16:43
03:54
Okan Müderrisoğlu | Emanet değil Hakiki devlet 20.07.2021 | 16:05
04:13
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Sağlar ve sol ırkçılık 20.07.2021 | 16:02
02:37
Haşmet Babaoğlu | Karıştırmak mümkün mü? 20.07.2021 | 14:49
ABD’deki Chrest Foundation Vakfı, Türkiye’de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini Türkiye’deki muhalif medyaya verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.