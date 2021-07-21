Kaza, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece 221 Sokak'taki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ertan E.'nin kullandığı belediye otobüsü kavşaktan dönerken hastane yönünde seyir halinde olan Yakup D. idaresindeki dolmuşla çarpıştı.
5'İ ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI
Kazada dolmuşta bulunan 5'i çocuk toplam 11 kişi yaralanırken, 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video