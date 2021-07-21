Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, kazaya karışan otobüs ve minibüs çekici ile yoldan kaldırıldı.