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Haberler Gündem Haberleri Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:20 Son Güncelleme: 21.7.2021 19:44

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı

İHA
Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de kavşaktan dönüş yapan belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada, dolmuşta bulunan 5’i çocuk 11 yolcu yaralandı. Kazada yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece 221 Sokak'taki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ertan E.'nin kullandığı belediye otobüsü kavşaktan dönerken hastane yönünde seyir halinde olan Yakup D. idaresindeki dolmuşla çarpıştı.

5'İ ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada dolmuşta bulunan 5'i çocuk toplam 11 kişi yaralanırken, 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, kazaya karışan otobüs ve minibüs çekici ile yoldan kaldırıldı.

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Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı
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