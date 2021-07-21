Video Yaşam Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video
21.07.2021 | 19:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video 05:12
Küçükçekmece'de korkunç kaza! Belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı, 11 kişi yaralandı | Video 21.07.2021 | 19:28
Kamboçya açıklarında tekne yandı: 1 ölü | Video 01:00
Kamboçya açıklarında tekne yandı: 1 ölü | Video 21.07.2021 | 17:41
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk | Video 03:21
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk | Video 21.07.2021 | 17:12
Yatan köpeğin üzerinden otomobil ile böyle geçti | Video 04:07
Yatan köpeğin üzerinden otomobil ile böyle geçti | Video 21.07.2021 | 16:40
Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu | Video 01:19
Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu | Video 21.07.2021 | 16:46
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler | Video 03:12
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler | Video 21.07.2021 | 16:34
Aksaray'da feci kaza. Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 02:33
Aksaray'da feci kaza. Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 21.07.2021 | 16:34
Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü | Video 01:54
Çekici üzerinde olduğunu unutup aracının kapısını açınca yola düştü | Video 21.07.2021 | 16:35
Lastiği patlayan otomobil bariyer üzerinde 40 metre gittikten sonra durabildi | Video 02:07
Lastiği patlayan otomobil bariyer üzerinde 40 metre gittikten sonra durabildi | Video 21.07.2021 | 16:34
Çeşme’de nüfus 1 milyonu aştı, plajlardaki kalabalık böyle görüntülendi | Video 04:53
Çeşme’de nüfus 1 milyonu aştı, plajlardaki kalabalık böyle görüntülendi | Video 21.07.2021 | 15:36
Avcılar'da tır garajında yangın | Video 01:18
Avcılar'da tır garajında yangın | Video 21.07.2021 | 15:35
İstanbul Esenyurt'ta sitenin girişinde yatan köpeği aracıyla ezen sürücü kamerada 05:34
İstanbul Esenyurt'ta sitenin girişinde yatan köpeği aracıyla ezen sürücü kamerada 21.07.2021 | 15:34
Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece! 02:27
Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece! 21.07.2021 | 14:43
Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video 21.07.2021 | 15:26
AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video 04:11
AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video 21.07.2021 | 15:01
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı Gitme.. Selçuk ne olur gitme... 02:06
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı "Gitme.. Selçuk ne olur gitme..." 21.07.2021 | 15:13
İstanbul'da taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada 02:28
İstanbul'da taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada 21.07.2021 | 14:51
Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu 00:16
Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu 21.07.2021 | 14:43
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 04:15
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 21.07.2021 | 14:46
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu! 02:06
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu! 21.07.2021 | 14:48

Küçükçekmece’de kavşaktan dönüş yapan belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 5’i çocuk 11 yolcu yaralandı. Kazada yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA