Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı

İSTİHBARATLARI VE TEKNİKLERİ ÇOK GÜÇLÜ İNKAR EDEMEYİZ

Kuzey Irak'ın sabah, akşam demeden nokta harekâtlarla bombalandığını anlatan Karayılan'ın itirafları şöyle: "Türk devletinin stratejisine ne kadar büyük önem verdiğini buradan da görebiliriz. Türk devleti Avaşin, Metina, Zap hattına bir harekâtı başlattı. Bu 86 gündür devam ediyor. Kullandıkları teknikleri ve istihbaratları da çok kuvvetli bunlar da doğru. İnkâr edemeyiz. Üzerimizde büyük bir yük var. 2018'de Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekâtından sonra yeni yöntem ve taktikler belirlemeye çalışsak da, yükümüzün ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Şu an yüzlerce arkadaşımız Metina, Avaşin ve Zap'ta birkaç metre aralıklarla TSK güçleriyle yüz yüze bir çatışma halindeler. Orada ne zorluklar yaşadığımızı kimseler bilmiyor"