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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Yine ilk sana geldim şehidim...

Yine ilk sana geldim şehidim...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde de şehitlikler doldu taştı

Antalya'da 15 Temmuz şehidi polis Muhammet Oğuz Kılınç'ı kabrinde ziyaret eden anne Meltem Kılınç "Her bayram sen beni arar gelir elimi öperdin. Artık ben sana geliyorum. Bayramın mübarek olsun" diyerek gözyaşı döktü. 15 Temmuz şehidi özel harekatçı komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Kemal Yiğit'de kızlarının Kayseri'de kabri başındaydı. Baba Yiğit, kızından ayrı 5. bayramı geçirdiğini belirterek; "Cennetsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz " dedi. Adana Valisi Süleyman Elban, şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki kabristan ve şehitliklerde de vatandaşlar Kuran okudu. Edirnekapı Şehitliği'nde kahramanlarının kabirleri başında dua eden Aydın Köse "Burada ağabeylerim,kardeşlerim yatıyor. Onlarla helalleşmeden memlekete gidemezdim" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK - Ali ALTUNTAŞ - Bulut YAMANDAĞ- Ziya RAMOĞLU/SABAH
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Yine ilk sana geldim şehidim...
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