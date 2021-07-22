Elif Naz'ın anı defterine yazdıkları ağlattı! "Babacığım sevgin hep kalbimde"





Elif Naz babasını, dedesini ve babaannesini çok özlemişti. Bu sene şükürler olsun kabri ziyarete gelebildik. 5 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Kızımı şehitlik ziyaretinin ardından Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na da götürdüm.