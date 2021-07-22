Elif Naz'ın anı defterine yazdıkları ağlattı! "Babacığım sevgin hep kalbimde"

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Emniyet Müdürü Dursun Acar şehit düştü.
Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan 44 yaşındaki Dursun Acar, Erzurum, Trabzon, İzmir, Ardahan ve Kars'ta görev yapmıştı. Acar memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilmişti.
Şehit Dursun Acar için memleketi Artvin'de şehitlik yapıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Artvin'deki kabre ziyarete gidemeyen Özgül Acar ve kızı Elif Naz, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında ve Kurban Bayramı'nda Artvin'e şehitliğe ziyarette bulundu.
Özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyen Elif Naz Acar, babasının bahçesi olarak nitelendirdiği kabrinde annesi ve akrabalarıyla bu bayram dua etti.
OKUYANLARI AĞLATTI
Elif Naz Acar'ın babasının kabrindeki anı defterine yazdıkları okuyanları ağlattı. Küçük Elif, şehit babasına hitaben kaleme aldığı satırlarda, "Babacığım seni çok özledim. Kabrinde dua ediyoruz. Sevgin hep kalbimizde.
Bayramın kutlu olsun babacığım" yazdığı görüldü. Elif Naz babası için dua ettikten sonra şehitlikte annesi ve akrabalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
HÜZNÜ VE GURURU BİR ARADA YAŞIYORUZ
Şehit Dursun Acar'ın emekli öğretmen eşi Özgül Acar, "Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl eşimin Artvin'deki kabrini ziyaret edememiştik. Geçen sene kızımla ben İzmir'den dualarımızı göndermiştik.
Elif Naz babasını, dedesini ve babaannesini çok özlemişti. Bu sene şükürler olsun kabri ziyarete gelebildik. 5 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Kızımı şehitlik ziyaretinin ardından Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na da götürdüm.
Elif Naz yaşı ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Yavaş yavaş aklı ermeye başladı. Çok soru soru soruyor. Anlayacağı şekilde anlatıyorum" dedi.
BABASINA ÖZLEMİNİ YAZDIĞI SATIRLARDA DİLE GETİRDİ
Eşinin mezarına gidebilmenin verdiği huzuru taşıdığını belirten Özgül Acar, "Kızım da eşim gibi ülkesi için canını feda edebilecek kadar vatansever olsun istiyorum. Elimden geldiği kadar vatan sevgisini aşılamaya çalışıyorum.
Anı defterine yazdığı satırlarla babasına olan özlemini dile getirdi. Elif'in gelecekte üniformasında Türk bayrağını taşımasını isterim. Şehitlik mertebesinin yüceliğini biliyor.
Özel harekat polisi olmak isterse en büyük destekçisi ben olurum. Acımız hala ilk günkü gibi taze. 5 yıl değil 24 yıl geçse o gece unutulmaz" şeklinde konuştu.