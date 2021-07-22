Siyasi partiler bayramlaştı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti
, CHP, MHP, İYİ Parti
, HÜDA-PAR, Saadet Partisi
, BBP, DSP, Demokrat Parti
, Vatan Partisi
, Anavatan Partisi
ve Yeniden Refah Partisi
heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin
başkanlığındaki heyet ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç
başkanlığındaki heyet ile bayramlaştı. Zengin, Kurban Bayramı'nda yüz yüze bayramlaşmayı planladıklarını ancak insanlara örnek olabilmek için parti teşkilatlarına da video konferansla bayramlaşmayı önerdiklerini ifade etti. Zengin, "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız" dedi.
Hâlâ koronavirüs aşısı yaptırmayanların bulunduğuna dikkati çeken CHP'li Ali Öztunç ise, "Bir kez daha tüm yurttaşlarımıza aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyorum çünkü en büyük şansımız aşı olunması, bu işten aşı ile kurtulabileceğiz. Özellikle Doğu illerimizdeki yurttaşlarımızı aşı olmaya davet edelim" diye konuştu. Aşı konusundaki yaklaşımından dolayı Öztunç'a teşekkür eden Zengin de aşı çağrısında bulundu.
AK Parti heyeti daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
başkanlığındaki MHP heyeti ile bayramlaştı. Görüşme sırasında Türkiye'deki yoğun aşılama çalışmalarına işaret eden Karakaya, benzer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısına vurgu yaptı.
AK Parti heyeti, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas başkanlığında heyetle de görüştü. Bayramlaşma sırasında İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, "Bütün dostlarımıza aşı olmalarını, eğer olmuşlarsa üçüncü dozu yaptırmalarını öneriyorum" dedi. AK Parti heyeti, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.