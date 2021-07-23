Bahçeli'nin danışmanı Çiçek: Altaylı'nın kimden fonlandığına iyi bakmak lazım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayındaki görüntüsünü banttan yayın olarak köşe yazısında lanse etmiş, "Çekilmiş, montajlanmış ve servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır" ifadelerini kullanmıştı. Altaylı'nın gerçek dışı yazısıyla ilgili Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı'ndan canlı yayın olduğuna dair açıklamalar yapılınca Altaylı ikinci bir yazı kaleme almak zorunda kalmış ama özür dilememişti.

"HABERTÜRK YAZARI FATİH ALTAYLI'NIN KİMDEN FONLANDIĞINA İYİ BAKMAK LAZIMDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın köşe yazısında gerçek dışı beyanlarda bulunmasına tepki gösterdi. Çiçek resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk'ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir. Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir" ifadelerine yer verdi.

FAHRETTİN ALTUN DA HABERTÜRK'Ü KINAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bant yayın yapıldığı yönündeki gerçek dışı yazısıyla ilgili Habertürk'ü şu ifadelerle kınamıştı: "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!"