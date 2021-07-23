Başkan Erdoğan'a suikast girişimi davasında flaş detaylar! Birlikte planlamışlar, FETÖ elebaşı Gülen onaylamış...

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Mahkeme kararında, sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Hasan Hüsnü Balıkçı darbe gecesi TBMM'yi, pilot Yarbay Mustafa Azimetli de Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalamıştı.

KÜLLİYEYİ BOMBALAYAN PİLOTA, 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan'a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş'a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.