İBB'ye bağlı cankurtaranların darbettiği A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik: Dakikalarca yerlerde teklemediler

Verenin ümüğünü sıkarım' şeklinde tehditvari bir konuşma yaptı. Elbette biz aldırmadık. Ayhan'ı sakin olması konusunda uyardım. Daha sonra o bahsettiğim kişi Ayhan'a dönerek pek çok hakarette bulundu. Artık biz de bunu kaldıramadık." ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA TEKMELEDİLER"

Ayhan yere düşmeden önce kafama iki darbe alıp ensemden yere yatırılmıştım. Kendimi oradan çıkartıp uzaklaştırdım. Soluma döndüğümde Ayhan'ı yerde gördüm, daha sonra bana vurmaya çalışanlar Ayhan'a yöneldi. Dakikalarca tekmelediler. Acımasızca, insafsızca… 3 sivil polis bizi oradan çıkarttı. Karakola gittik. İfademizi yazdık, tutanağı tutturduk.