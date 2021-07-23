İBB'ye bağlı cankurtaranların darbettiği A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik: Dakikalarca teklemediler | Video

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk, İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Şenlik, bölgede pek çok ulusal medya kuruluşunun olduğunu belirterek, "Biz giriş yaptığımızda orada bulunan cankurtaranlar kendi aralarında iletişim haline geçmeye başladılar." dedi. Cankurtaranların hakaret ettikten sonra kameraman Ayhan Arıtürk'e saldırdıklarını söyleyen Şenlik, "Ayhan yere düşmeden önce kafama iki darbe alıp ensemden yere yatırılmıştım. Kendimi oradan çıkartıp uzaklaştırdım. Soluma döndüğümde Ayhan’ı yerde gördüm. Dakikalarca tekmelediler." ifadelerini kullandı.