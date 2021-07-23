Muhalif cep harçlığı ABD’den

Giriş Tarihi: 23.7.2021

Muhalif sosyal medya sitelerine ABD merkezli bir vakıftan 4 milyon TL’yi bulan fon aktarıldığının ortaya çıkmasına siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi: Bu ödenekler Türkiye’nin karşısında oluşturulan cephenin harçlıklarıdır