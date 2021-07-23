Muhalif cep harçlığı ABD’den

Türkiye'de muhalif yayın çizgisiyle bilinen Medyascope, P24 ve 140Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından yüzbinlerce dolar
lık hibe ile desteklendiğinin ortaya çıkması gündeme damga vurdu. Odatv tarafından ifşa edilen listenin ilk sırasında 476 bin dolar fon alan Ruşen Çakır
'ın sahibi olduğu Medyascope yer aldı. Hasan Cemal
'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün aynı vakıftan 124 bin 15 dolar, 140Journos'un ise 60 bin dolar aldığı belirtildi. Medyascope'un 2016'dan 2020'ye kadar aldığı toplam destek miktarının ise 476 bin 720 doları bulduğu kaydedildi. Söz konusu rakam güncel kur ile yaklaşık 4 milyon lirayı aşıyor. Vakfın fonladığı internet sitelerine aktarılan paranın yüksek miktarda olması, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi için ABD merkezli vakıf aracılığıyla haber sitelerinin desteklendiği yönünde tartışma başlattı. Muhalif yazar ve gazeteciler, sitelere aktarılan fonu gayet normal bir şey gibi göstermeye yönelik açıklamalar yaptı. Birçoğu fonlanan medya kuruluşlarına arka çıkıp olayı ifşa eden Odatv'ye ateş püskürdü. Fonlanan sitelere destek verenler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, gazeteci Şirin Payzın
, yazar Ahmet Ümit
gibi isimler de yer aldı. Bu duruma bazı siyasiler ve gazeteciler sert tepki gösterdi:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Medyanın dışarıdan fonlanması, ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkalarınca yönetilmesi son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
ABD'nin fonladığı medya kuruluşları, Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar.
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan:
Açıklanan isimler, rakamlar buzdağının görünen kısmıdır. Bütün bunlar Türkiye'nin karşısında oluşturulan cephenin harçlıklarıdır.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas:
Batı neden Türkiye'de belli medya gruplarını besler? İradelerini satan sözde gazeteciler 'gazetecilik onuru' gibi kavramları hangi yüzle kullanıyorlar?
SABAH yazarı Hilâl Kaplan:
Bunun sadece bir kaynaktan aldıkları fon olduğunu belirtmekte fayda var. 'Özgür' basın, bunu da yazın
Gazeteci-yazar Zafer Şahin:
Vatansever gazetecileri yandaş diye hedef gösteren bu tipleri iyi tanı Türkiye. 68 kuşağı Amerikan 6. Filo'sunu denize dökmekle övünürdü. Zamane solcuları ABD parasıyla fonlanmanın iyi bir şey olduğunu savunuyor! Deniz Gezmiş bunları görse dalardı. Net...
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED):
Fonlanan kuruluşları kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz. Bu toplum mühendisliğidir. Beslediği medyanın yaptığı faaliyetler de 5. kol faaliyetidir. Emperyalizmin karanlık ajandasında görev almak bu ülkeye yapılan büyük ihanettir.