21 bayram geçti kızım dönmedi

Van
'da, 10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP
il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelerle birlikte eylem yapan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar
, kızı Şeyma'nın 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldığını söyledi. Kızının fotoğrafını eline alıp, geride bıraktığı montunu koklayarak, gözyaşı döken Nazlı Sancar, "10 yıldır evladım Şeyma'nın acısıyla yaşıyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 21 bayramdır ben Şeyma'sız bayram geçiriyorum. Benim için bayram yok. Her bir bayram bizim için bir zehirdir. Nereye gitsem Şeyma'nın eksikliğini hissediyorum. Ben 13 yaşında evlendim, 14 yaşında da anne oldum. Kızım Şeyma ile büyüdüm. Şeyma benim arkadaşım, sırdaşım, benim her şeyimdi. Ben Şeyma'mı, canımı, ciğerini HDP ve PKK'dan istiyorum. Evladımı geri versinler. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim gibi fakir fukaraların çocuklarını götürüp dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın" diye konuştu.