Ayasofya’yı bir yılda 3 milyon kişi ziyaret etti

İstanbul
Müftü Vekili Mustafa Yavuz, geçen yıl 24 Temmuz'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Caminin Türkiye
ve İstanbul'un İslam yurdu mührünü taşıdığına dikkati çeken Yavuz şöyle konuştu:
Ayasofya tüm insanlığın ortak değeri. Bu topraklar için ifade ettiği anlam çok büyük. Taşıdığı değer insanların buraya yönelmesine neden oluyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, açılışının birinci yılında ciddi manada büyük ilgi vardı. Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ziyaretçiler, salgın şartları altında cami içerisinde fazla yoğunluk oluşmasın diye, bir grubun ziyareti bittikten sonra diğer grup içeriye alındı. Camide pandemi kurallarına vatandaşlarımız da uydu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi. Ayasofya-i Kebir Camii
, açılışının birinci yılında 3 milyon üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayı daha da artacaktır.
NAMAZ VAKİTLERİNE YOĞUN İLGİ
Pandemi döneminde, özellikle namaz vakitlerinde vatandaşların yoğun ilgisi var. Camide, sabah namazında ortalama 170-200, öğle ile ikindi namazında 1200-1500, akşam namazında 750-800, yatsı namazında ortalama 500 kişi oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise tamamen doldu.
TEFSİR DERSLERİ VERİLİYOR
Yavuz, tarih boyunca ilim ve irfan yuvası olan camide, ibadete açıldıktan sonra tefsir derslerinin de verildiğini sözlerine ekledi.