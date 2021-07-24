El Bab'da TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.