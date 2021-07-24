El Bab'da TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Kahraman Mehmetçik, Suriye'de haklının hakkını savunmaya devam ederken, hainler hainlikte sınır tanımıyor. Terör örgütü YPG/PKK tarafından akşam saatlerinde El Bab'ın batısında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne saldırı düzenlendiği, saldırı sonrasında ise TSK tarafından terör örgütü YPG/PKK hedeflerinin yoğun şekilde topçu atışları ile vurulduğu bilgisi edinildi.
ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında El Bab batısındaki Hazvan - Able hattında Suriye Milli Ordusu ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandığı ve yolun kapalı olduğu, TSK'nın da bölgeyi yoğun şekilde vurduğu öğrenildi.
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İHA VE SİHALAR BÖLGEDE
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse gerçekleştirilen saldırı sonrasında bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gönderildiği, bölgede ağır bombardımanların olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
Terör mevzilerine cezalandırma atışlarının sürdüğü de aktarıldı ve "Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.