Suriye’de TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab’ın batısında bulunan TSK üssüne saldırı düzenlendiği ve saldırı sonrasında TSK tarafından belirlenen hedeflerin yoğun topçu atışları ile vurulduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi. Öte yandan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.