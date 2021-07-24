KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu SABAH'a konuştu! Maraş’taki alanlar kademeli canlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) ziyaretinde gerçekleştirdiği açıklamalar, adada kaos isteyen çevreleri rahatsız etti. Başkan Erdoğan, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilen yürütülen bu çalışmalar ışığında, artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'na tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor" ifadeleriyle Maraş açılımının ikinci aşamasını hayata geçtiği mesajını verdi.
'Kapalı' Maraş'a ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maraş'taki çalışmaların kimsenin mağduriyetini amaçlamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Maraş'taki Millet Bahçesi ve Bilal Ağa Mescidi'nin de sahiller gibi herkesin ziyaretine açık olacağını söyledi. Ataoğlu, "Parkın olduğu alan eskiden de kamusal alandı. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" dedi.
KAMUSAL ALANLAR KADEMELİ ŞEKİLDE CANLANACAK
Yetkili kurumların altyapı üstyapı çalışmaları ile ilgili envanter çalışması yaptığını kaydeden Ataoğlu, "Millet Bahçesi kamusal bir alan, Bilal Ağa Mescidi de öyle. Sahiller gibi oralar da ziyarete açık olacak. Çevre düzenlemeleri, altyapı çalışmaları herkese açık. Peyderpey bu çalışmalar sürüyor.Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" açıklamasında bulundu.
ESKİ GÜNLERE DÖNMESİ İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK
Ada genelinde bugün turizm için 25 bin yatak olduğuna değinen Atatoğlu, "74 öncesi sadece Maraşta 10 binin üzerinde turizm yatak sayısı vardı. Bu da o dönem Maraş'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Maraş'ın eski günlerine dönmesi için hiçbir engel yok" değerlendirmesinde bulundu.
Maraş'ın KKTC kontrolünde ve herkesin ziyaretine açık olduğunu kaydeden Ataoğlu, " İnsanlar bugün burada denize giriyor, Rumlar da geliyor.Buranın güzelliğinin duyurulması için çalışmalar yapılıyor. Maraşla ilgili çalışmalar son bulduğunda turizm ofisleri, fuarlarda tanıtımını yapma planımız var. Burada kimsenin mağduriyeti için çalışma yok, biri gelirken birinin gelmemesi doğru değil, burası bütün ada için kazanç olacak" şeklinde konuştu.
SADECE MARAŞ'I GÖRMEK İÇİN GELENLER VAR
Maraş sahil şeridinin tamamıyla açıldığını ve ciddi şekilde ziyaretçi geldiğini vurgulayan Ataoğlu, "Sadece KKTC vatandaşı değil, kimlik ibraz eden,(Pandemi koşullarını sağladığı müddetçe) herkes içeriye girilebiliyor. Ülkemize gelen herkesin Maraş'ı görme talepleri oluyor. Maraş sahil şeridinin açılmasıyla dahi ülke turizmi adına ziyaret noktası ortaya çıktı. Sadece Maraş'ı görmek için ülkeye gelmek isteyenlerin olduğu da aşikar. Sadece anlatmak değil, herkesin Maraş'ı görmesi akıllardaki bütün sorulara cevap olacak" şeklinde konuştu.