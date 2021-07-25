A Haber'e yapılan alçak saldırıya tepki yağdı: "Asla kabul edilemez", "Talimatla dövmüşler"

İstanbul Şile'de geçtiğimiz günlerde 'Bu kadarına da pes!' dedirten bir olay yaşandı. Denizde boğulanları haber yapmak isteyen A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk, İBB'ye bağlı cankurtaranların saldırısına uğradı.
Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti | Video
Olaydan sonra gözaltına alınan A.Ç ve H.A, adliyeye sevk edildikten sonra serbest kaldı. Vicdanları sarsan olaya tepki yağdı:
- İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun: AHaber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile AHaber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: Bu ayıbı kınıyorum. Yargının saldırganlara ilişkin gerekeni yapacağına inanıyorum.
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Eşkıyalıktan farkı yok.
- AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: A Haber'e karşı saldırılar sistematik hale gelmiş durumda. Bu çifte standartlı ve aşağılık bir tavır.
- Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: Alçak saldırıyı lanetliyorum.
- SABAH Yazarı Hilal Kaplan: Bu şiddet ve nefret döngüsünün sorumlusu, A Haber'i her fırsatta hedef gösterenler.
- Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Saldırıyı kınıyorum.
- CNNTürk Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: Nerede sizin insanlığınız, vicdanınız. Basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?
- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: İBB militanları saldırdı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddete başvurmak acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken hedef göstermenin devamı barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun.
- Gazeteci-Yazar Ersin Çelik: Talimatla muhabir dövmüşler. Akıl tutulması!