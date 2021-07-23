Video Yaşam Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti | Video

Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti | Video

Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti | Video
23.07.2021 | 13:22

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Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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