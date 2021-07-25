SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 6 Temmuz tarihinde 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 299 olurken, vefat sayısı da 37 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 446 kişi iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 58,92'ye yükseldi. 2. doz ortalaması yüzde 25,84'e yükselirken toplam aşı yaptıranların oranı da 54 milyon 541 bin 27'ye çıktı. Öte yandan 1. doz aşı yaptıran sayısı 36 milyon 574 bin 186'ya, 2. doz aşı yaptıranların sayısı, 16 milyon 36 bin 89'a, 3. doz aşı yaptıran sayısı da 1 milyon 930 bin 752'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.