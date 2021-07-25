SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz'a ilişkin koronavirüs tablosunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi, 55 kişi hayatını kaybetti.