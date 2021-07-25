Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisi şoke eden Ömer Halisdemir tweeti!

FETÖ'CÜ HESAPLAR DA BUNU SÖYLÜYORDU

15 Temmuz'un 5. yılında FETÖ'cü firari gazetecilerin oluşturduğu bir grup youtube üzerinden bir sözde belgesel ile yaptığı algı operasyonunda da hem 15 temmuz direnişini hem de şehitlerimizi aynı dille darbecilikle suçlamış ve FETÖ'yü aklamaya çalışmışlardı.