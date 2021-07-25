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Giriş Tarihi: 25.7.2021 16:18

Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisi şoke eden Ömer Halisdemir tweeti!

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisi şoke eden Ömer Halisdemir tweeti!

Son dakika... Türk siyasetinde pazar sakinliği İYİ Parti'den gelen skandal bir tweet ile dağıldı. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı ve Darbeci Terzi'yi vurarak kritik bir göreve imza attıktan sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "Asıl Darbeci" dedi. İşte skandalın tüm ayrıntıları...

Son dakika haberi... İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi' diyerek skandala imza attı. Attığı tweetin ardından aldığı yoğun tepki üzerine önce paylaşımını silen Sarıtaşlı hemen ardından tüm hesabını kapattı. İşte skandal tweet ve İYİ partili yöneticinin sonrasında attığı adımlar:

SKANDAL TWEET: SEMİH TERZİ DEĞİL HALİSDEMİR DARBECİ!

İYİ Parti Tokat il başkan yardımcısı Songül Sarıtaşlı attığı tweette "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" yazdı.

FETÖ'CÜ HESAPLAR DA BUNU SÖYLÜYORDU

15 Temmuz'un 5. yılında FETÖ'cü firari gazetecilerin oluşturduğu bir grup youtube üzerinden bir sözde belgesel ile yaptığı algı operasyonunda da hem 15 temmuz direnişini hem de şehitlerimizi aynı dille darbecilikle suçlamış ve FETÖ'yü aklamaya çalışmışlardı.

YOĞUN TEPKİ ALDI

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi.

HESABINI TOPTAN KAPATTI

Kendisine ve Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince İYİ Partili yönetici bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.

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Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisi şoke eden Ömer Halisdemir tweeti!
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