Video Haber Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video

Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video

Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video
25.07.2021 | 19:48

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Son dakika... Türk siyasetinde pazar sakinliği İYİ Parti'den gelen skandal bir tweet ile dağıldı. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı ve Darbeci Terzi'yi vurarak kritik bir göreve imza attıktan sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "Asıl Darbeci" dedi. Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Halisdemir'e yönelik skandal ifadelere tepki gösterdi. Özkaya paylaşımında: "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…" ifadelerini kullandı. Gazeteci Nedim Şener; "Bunu da mı yaptılar. FETÖ’cü darbeci Terzi’ye kahraman, Ömer Halisdemir’e darbeci demiş İP’li…" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..." ifadeleriyle Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi. İşte skandalın tüm ayrıntıları...

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