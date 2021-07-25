TBMM'de yeni dönem hazırlığı: İki önemli düzenleme yapılacak

MİLLETVEKİLİ YASASI

Milletvekillerinin özlük hakları, çalışma sistemine ilişkin özel bir yasa bulunmuyor. Üzerinde durulan bir başka düzenleme milletvekilleri ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin yer alacağı özel bir yasa çıkartılması. Uzun süredir tartışılan milletvekili etik komisyonunun da bu yasa çerçevesinde hayata geçirilmesi üzerinde de duruluyor. Bu yönde yapılan bir çalışma da bulunuyor. Çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulması, ondan onay alındıktan sonra ise TBMM gündemine taşınması bekleniyor.